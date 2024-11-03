РФ готує наступ на Запорізькому напрямку: експерт про загрозу

Ймовірно, військове командування агресорки Росії готується почати серйозні наступальні дії на Запорізькому напрямку. Наразі окупанти повільно просуваються по всіх ділянках фронту на сході.

Про це в ефірі повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі "Суспільного".

Крім того, за словами експерта, росіяни, швидше за все, готуються до серйозних наступальних дій на Запорізькому напрямку.

"В районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку", - висловився Гетьман.

Тим часом північному напрямку армія РФ продовжує спроби прорватися до річки Оскіл з метою її форсування.

Гетьман наголосив, сповільнити загарбників може погіршення погодних умов. Втім, повністю просування росіян не зупиниться.

"Це створить труднощі, проте не стане вирішальним фактором. Проте і в обороні не дуже легко триматися, якщо стоїш в окопі у воді", - додав експерт.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників у військових та політичних колах, на півдні України може виникнути ще одна загроза. Російські окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області.

Читайте також:

Росіяни нарощують темпи наступу на Донеччині - наживо з передової