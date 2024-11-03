РФ готує наступ на Запорізькому напрямку: експерт про загрозу

Окупанти можуть активізувати наступальні дії.
Ймовірно, військове командування агресорки Росії готується почати серйозні наступальні дії на Запорізькому напрямку. Наразі окупанти повільно просуваються по всіх ділянках фронту на сході.
Про це в ефірі повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі "Суспільного".
Крім того, за словами експерта, росіяни, швидше за все, готуються до серйозних наступальних дій на Запорізькому напрямку.
"В районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку", - висловився Гетьман.
Тим часом північному напрямку армія РФ продовжує спроби прорватися до річки Оскіл з метою її форсування.
Гетьман наголосив, сповільнити загарбників може погіршення погодних умов. Втім, повністю просування росіян не зупиниться.
"Це створить труднощі, проте не стане вирішальним фактором. Проте і в обороні не дуже легко триматися, якщо стоїш в окопі у воді", - додав експерт.
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників у військових та політичних колах, на півдні України може виникнути ще одна загроза. Російські окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області.
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