Загроза наступу на Дніпро: експерт оцінив, коли РФ може піти на місто

Дніпропетровська область - бажана лінія фронту для російських окупаційних військ для будь-яких переговорів про припинення бойових дій.

Про це заявив військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке у коментарі для Currenttime.

Він наголошує, що існують побоювання, що бої можуть у майбутньому зміститися до Дніпропетровщини. Тому на кордоні області будують фортифікації та посилюють оборонні позиції. Експерт вважає, що росіяни хочуть захопити Дніпро.

"Я думаю, це те, чого вони хочуть. Втім, це не означає, що вони зможуть це зробити. Я думаю, що перше місто, з яким їм доведеться зіткнутися, - це Павлоград. Є нові лінії оборони між Покровськом і Павлоградом. Я сподіваюся, що ці підготовлені лінії оборони витримають і будуть триматися принаймні до наступного літа", - наголосив Рьопке.

Втім, з його слів, якщо швидкість буде така ж - як після захоплення Авдіївки (35 км за 10 місяців), то "це означатиме, що вони зможуть боротися всередині Дніпропетровської області вже у лютому чи березні наступного року".

Як повідомлялося, 11 кілометрів залишилось росіянам до Дніпропетровщини. Новину масово поширюють українці в Мережі, посилаючись на мапу аналітиків DeepState. На ній видно, що до виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км — від Покровського напрямку та 11 км — від Гуляйпільського.