Фронт наближається до Дніпропетровщини: де ще наступає Росія та чи треба панікувати

Росія намагається досягнути цілей свого "великого наступу", який триває вже понад рік, до сезону холодів.

11 кілометрів залишилось росіянам до Дніпропетровщини. Новину масово поширюють українці в Мережі, посилаючись на мапу аналітиків DeepState. А до Покровська росіянам лишилося менш ніж 7 кілометрів.

Як змінилася ситуація на фронті останнім часом – в ексклюзиві TСН.ua.

Що відбувається в Покровську

Росіяни просуваються на Донеччині. Покровськ – от-от стане зоною бойових дій. Окупантам до міста залишилося менш ніж 7 кілометрів. У місті вже зачинені всі ринки та майже немає магазинів, що працюють.

Український військовий із позивним "Мучний" пише, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, зайняли позиції на захід від Курахівки та річки Вовча і тепер тиснуть у бік Іллінки. "Мучний" пише, що багато українських військових було взято в полон, однак офіційного підтвердження немає. Російські пабліки стверджують, що Курахівка частково - під їхнім контролем.

30 жовтня військовий заявив, що ситуація ускладнюється і в районі Ясної Поляни: "Курахівський напрямок: ускладнюється лінія фронту в районі Ясної Поляни! Ворог почав рухатися в напрямку села Розлив та Максимівки. Залишається їм пройти десь 6 км. Думаю, тут терміново потрібно їх зупиняти, бо якщо у нас немає на то змоги, то вже завтра вони вклиняться в обидва села. Також вони почали чіплятися за Трудове, вже розпочалися штурмові дії та щільна підготовка арти з боку противника".

Втім, 31 жовтня Генштаб не підтвердив захоплення ЗС РФ Селидового та Вишневого Донецької області, вказавши в ранковому зведенні, що наші захисники успішно зупинили штурм на тому напрямку. Крім того, у зведенні йдеться, що наші захисники зупинили 28 штурмів росіян у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

А 30 жовтня очільник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що місто повністю закриють на в'їзд та виїзд із метою оборони. Коли це зроблять, він не уточнив, але зазначив, що околиці міста вже закривають. Добряк закликав людей виїжджати, доки місто не закрили повністю. Хоча б на зиму, бо опалення у Покровську не буде. У місті досі лишається майже 12 тисяч мешканців. Армія РФ перебуває усього за 6,7 км від Покровська.

Згодом Добряк у коментарі "Суспільне. Донбас" уточнив, що буде заблоковано не весь Покровськ, а лише деякі ділянки міста.

"Фортифікаційні споруди будуються в Покровську, і ми вже заходимо до міста, і певні ділянки міста блокуватимуться, тому просимо виїжджати з цих ділянок, а не в'їзд/виїзд із міста. Зараз у місті вже збудовано кілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська", - сказав він.

Та є ще більш тривожні новини. Лише 11 кілометрів залишилось росіянам до кордонів Дніпропетровщини. Новину масово поширюють українці в Мережі, посилаючись на мапу аналітиків DeepState. На ній видно, що до виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км — від Покровського напрямку та 11 км — від Гуляйпільського.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан підтвердив, що російська армія дійсно перебуває за 11 км від кордону з Дніпропетровщиною — з боку Времівського виступу, що на межі Донецької і Запорізької областей. Однак ворогу вдалося просунутися там всього на близько півтора кілометра. Військовий експерт відповів і на запитання про те, чи варто вже починати панікувати.

"Потрібно добре знати географію, і тоді ця паніка не сприйматиметься ніяк. 11 км до Дніпропетровщини – це з боку Времівського виступу. Там справді 11 км, але така ситуація вже другий рік — нічого не змінилося. Вони на 1,5 км просунулися у бік Дніпропетровщини. Це район Времівки. У цьому сенсі проблем у нас немає. Тому паніка в Мережі - внікуди", - заспокоїв він.

Військовий експерт каже, що наразі в Україні "проблемним" можна назвати один східний фронт.

"За Курським напрямком — там йде виконання завдань, зв'язування російських військ, мобільні, маневрені бої. Там лінії оборони немає як такої. Тривають постійні переміщення військ. Харківський напрямок — зупинено ворога під Харковом. Тривають бої, вони стабільні, проблем великих немає. Херсонський напрямок стабільний. Запорізький напрямок навіть стабільний, бо утримуються російські наміри в районі Роботиного. Єдине лише, в районі Запорізького напрямку, у районі Времівського виступу, виникла проблема — на півтора-двох кілометрах, не більше", - сказав він.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Водночас зʼявився перший офіційний коментар стосовно Запорізького напрямку від речника Сил оборони півдня Владислава Волошина із посиланням на дані розвідки. Російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньованій техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою.

Як зазначив спікер, використання бронетехніки для підтримки піхоти заплановано в районах Приютного та Левадного Запорізької області. Ворог вже здійснив відповідні навчання на одному з полігонів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і використовуючи різноманітні антитепловізійні плащі. А за словами Світана, росіяни тиснуть на сході — від Вугледару, трохи на захід від Куп'янська.

"Цим східним фронтом вони мають завдання на літню кампанію цього року. Вони її провалили. Завдання було видно стратегічне, вийти на межі Луганської та Донецької області. Не вийшли вони до Луганської. Ми утримуємо її. А Донецька область — там далеко ще до повної окупації", - сказав він.

Але постійна позитивна динаміка росіян на cхідному фронті, за словами Романа Світана, зберігається через те, що всі їхні резерви кинуті саме на цей напрямок. А напередодні, 25 жовтня, заступник третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Телеграм-каналі заявив, що Дніпропетровщину потрібно готувати до оборони вже, а не чекати, доки лінія фронту знову посунеться.

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