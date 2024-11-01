Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту: де атакують росіяни

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів чотири рази.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну РСЗВ, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 77 автомобілів та дев’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

Читайте також: