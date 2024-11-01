Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо

Вночі проти п'ятниці, 1 листопада, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", на території області сили ППО знищили шість ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, місце падіння уламків встановлюється. Наразі повідомлень про загиблих, травмованих та руйнування не надходили.

Як повідомлялося, вночі у Харкові пролунав вибух після пуску КАБів в сторону міста ворожою авіацією.

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