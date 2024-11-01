Генштаб назвал самые горячие направления фронта: где атакуют россияне

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак россиян. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боеприкосновение в районе Часов Яра.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявления и Трудового. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений четыре раза.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одну РСЗО, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 77 автомобилей и девять единиц специальной техники оккупантов.

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