Россияне усовершенствовали смертельное оружие — ISW

Часть обнаруженных обломков российского вооружения была передана профессионалам для исследования и анализа.
Российские оккупационные войска во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью. К такому выводу пришли эксперты, исследовавшие обломки беспилотников "Shahed-136", которые войска РФ использовали при ударах с 26 по 29 октября.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Результаты исследования Киевского научно-исследовательского института свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.
Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".
Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наводки и тепловизоров.
Ранее стало известно, что российские оккупанты запустили в воздушное пространство Украины беспилотники с "линзой Люнеберга". Таким образом, захватчики путают украинскую ПВО.
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