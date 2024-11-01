Россияне усовершенствовали смертельное оружие — ISW

Часть обнаруженных обломков российского вооружения была передана профессионалам для исследования и анализа.

Российские оккупационные войска во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью. К такому выводу пришли эксперты, исследовавшие обломки беспилотников "Shahed-136", которые войска РФ использовали при ударах с 26 по 29 октября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Результаты исследования Киевского научно-исследовательского института свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наводки и тепловизоров.

Ранее стало известно, что российские оккупанты запустили в воздушное пространство Украины беспилотники с "линзой Люнеберга". Таким образом, захватчики путают украинскую ПВО.

Читайте также: