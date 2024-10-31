Синоптики объявили штормовое предупреждение: где и когда

Объявлено штормовое предупреждение.
В пятницу, 1 ноября, в Украине будет сильное ненастье. Синоптики сообщают о шквалах почти во всех областях.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.
Синоптики объявили о I уровне опасности. Ненастье частично обойдет лишь юг и Закарпатскую область.
"Днем 1 ноября в Украине кроме юга и Закарпатья. Порывы ветра — 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет похолодание. В частности, начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Кроме того, будет сильный ветер.
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