Синоптики оголосили штормове попередження: де і коли

У п'ятницю, 1 листопада, в Україні буде сильна негода. Синоптики повідомляють про шквали майже у всіх областях.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Синоптики оголосили про І рівень небезпеки. Негода частково омине лише південь і Закарпатську область.

"Вдень 1 листопада в Україні, крім півдня та Закарпаття. Пориви вітру - 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Штормове попередження в Україні 1 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України йде похолодання. Зокрема, почне заходити холодне повітря арктичного походження. Крім того, буде сильний вітер.

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