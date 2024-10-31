Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синоптики оголосили штормове попередження: де і коли

Синоптики оголосили штормове попередження: де і коли

Вітер. / Фото: Associated Press

Оголошено штормове попередження.

У п'ятницю, 1 листопада, в Україні буде сильна негода. Синоптики повідомляють про шквали майже у всіх областях.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Синоптики оголосили про І рівень небезпеки. Негода частково омине лише південь і Закарпатську область. 

"Вдень 1 листопада в Україні, крім півдня та Закарпаття. Пориви вітру - 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

Штормове попередження в Україні 1 листопада. / © Укргідрометцентр
Штормове попередження в Україні 1 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України йде похолодання. Зокрема, почне заходити холодне повітря арктичного походження. Крім того, буде сильний вітер.

Читайте також: 

Густий туман на Рівненщині й тепло на вихідних по всій Україні: погода на кінець жовтня

Густий туман на Рівненщині й тепло на вихідних по всій Україні: погода на кінець жовтня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація