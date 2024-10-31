До України йде похолодання: коли погіршиться погода

До України суне похолодання. Відчутно стане прохолодніше вже у вихідні. Натомість у п'ятницю, 1 листопада, погода ще потішить теплом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Перше число ще порадує теплом. Впродовж дня в п'ятницю в Україні очікується +12+16°, на Чернігівщині та Сумщині - +9+13°, а на Одещині та в Чернівецький області місцями буде до +18-20°. У Києві - без опадів, але ще тепло. Вдень до +12+14°. Дощі 1-го листопада в більшості областей малоймовірні", - повідомила синоптикиня.

Втім, вже у вихідні, 2-3 листопада, до Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. Крім того, буде сильний вітер.

"2-го листопада тепла погода ще затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря", - синоптикиня.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в листопаді. Температура коливатиметься у межах 1-8 градусів тепла, це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні.

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