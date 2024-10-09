Якою буде цьогорічна зима в Україні: синоптикиня розповіла про погоду

В країні можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні.

Ймовірно, цьогорічна зима в Україні не буде суворою. Втім, до холодних періодів також варто готуватися.

Про це заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

"Про зиму, на жаль, поки говорити зарано. Поки ми можемо говорити лише про тенденції осені", - наголосила вона.

Однак, пояснила Птуха, попередньо можна спрогнозувати, що зима не буде суворою. Протягом трьох місяців буде більше теплих днів, ніж холодних. За її словами, тенденція така, що буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними днями.

"Ми не виключаємо можливостей, і вони, звичайно, можуть бути – це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їхня тривалість, сподіваємося, з огляду на останні місяці (коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми була, і така тенденція вже багато років зберігається), що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою", - наголосила синоптикиня Укргідрометцентру.

Разом з тим Птуха наголосила, що певні періоди холоду взимку будуть, до них потрібно готуватися. Втім, теплих періодів стає більше.

"Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас – сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні", - додала вона.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україні різко похолодає: синоптикиня назвала дату. Місцями стане холодно, а також можливі сильні дощі.

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