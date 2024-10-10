Коли закінчиться наступ РФ на фронті: прогноз аналітиків

ЗС РФ вичерпали багато з тих резервів, які накопичили для наступальної кампанії 2024 року.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що російська наступальна операція, ймовірно, завершиться в найближчі місяці.

Водночас, як вважають в ISW, осінні погодні умови також, ймовірно, обмежать маневри російської піхоти. Так, погода може призвести до того, що багато вітрозахисних смуг, що складаються з листяних дерев, втратять більшу частину свого листя. Через це росіянам буде складніше маскуватися.

У звіті йдеться, що ЗС РФ, найімовірніше, не припинять спроб наступати після осіннього бездоріжжя, хоча ефективність буде знижена.

Як вважають аналітики, Володимир Путін і його військові командири дотримуються стратегії, яка спрямована на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили та матеріальних засобів. Для цього окупанти підтримують постійний тиск, наступаючи на українські війська по всій лінії фронту.

Нагадаємо, наступ армії Росії на Курахівському та Покровському напрямку триває. Військові оглядачі називають Курахове наступною ціллю армії РФ після Вугледара.

Російської армії не вистачає військ для того, щоб одночасно здійснювати наступи в Україні та тримати великі сили для усунення подібних проривів у прикордонних областях.

Крім того, оскільки РФ разом з окупованими територіями фактично напівоточує східну Україну, то логістичні маршрути вздовж кордонів значно довші порівняно з аналогічними українськими маршрутами. Це також збільшує час будь-якої реакції Росії на кризу у новому місці на російсько-українському кордоні. Україні ж реагувати на нові загрози простіше — перекидання резервів потребує менше часу.

Західні ЗМІ пишуть, що Україна отримає можливість розпочати новий масштабний контрнаступ наступного 2025 року з новою технікою, яку вона отримує, і бригадами, які вона формує.

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