Когда закончится наступление РФ на фронте: прогноз аналитиков

ВС РФ исчерпали много из резервов, которые накопили для наступательной кампании 2024 года.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

В то же время, как считают в ISW, осенние погодные условия также, скорее всего, ограничат маневры российской пехоты. В частности, погода может привести к тому, что многие ветрозащитные полосы, состоящие из лиственных деревьев, потеряют большую часть своих листьев. Поэтому россиянам будет сложнее маскироваться.

В отчете говорится, что ВС РФ, скорее всего, не прекратят попыток наступать после осеннего бездорожья, хотя эффективность будет снижена.

Как считают аналитики, Владимир Путин и его военные командиры придерживаются стратегии, направленной на то, чтобы не допустить накопления Украиной живой силы и материальных средств. Для этого оккупанты поддерживают постоянное давление, наступая на украинские войска по всей линии фронта.

Напомним, наступление армии России на Кураховском и Покровском направлении продолжается. Военные обозреватели называют Курахово следующей целью армии РФ после Угледара.

Российской армии не хватает войск для того, чтобы одновременно совершать наступления в Украине и держать большие силы для устранения подобных прорывов в приграничных областях.

Кроме того, поскольку РФ вместе с оккупированными территориями фактически полуокружает восточную Украину, то логистические маршруты вдоль границ значительно длиннее по сравнению с аналогичными украинскими маршрутами. Это также увеличивает время какой-либо реакции России на кризис в новом месте на российско-украинской границе. Украине же реагировать на новые угрозы проще — переброс резервов требует меньше времени.

Западные СМИ пишут, что Украина получит возможность начать новое масштабное контрнаступление в следующем 2025 году с новой техникой, которую она получает, и бригадами, которые она формирует.

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