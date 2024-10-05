Новий контрнаступ України: коли і якими силами він розпочнеться — The Times

Український контрнаступ може розпочатися з новою західною технікою та сформованими новими бригадами.

Україна отримає можливість розпочати новий масштабний контрнаступ наступного 2025 року з новою технікою, яку вона отримує, і бригадами, які вона формує.

Про це у суботу, 5 жовтня, пише видання The Times.

У виданні прогнозують, що цього року росіяни продовжуватимуть наступ на південному сході України, де вони нарешті взяли місто-фортецю Вугледар, за яке боролися майже два з половиною роки.

“Стратегічний автомобільно-залізничний вузол Покровськ може впасти цієї осені. Це повільна, кривава боротьба, в якій росіяни можуть втрачати більше тисячі людей на день, але вони зберігають свою динаміку”, - йдеться у публікації.

Російський наступ на Донбасі, за прогнозом The Times, досягне кульмінації та вичерпається, коли впаде Покровськ, після чого взимку триватимуть локальні бої, але у цей час обидві сторони будуть зайняті відновленням сил.

Український контрнаступ може розпочатися з новою західною технікою та сформованими новими бригадами у 2025 році.

У виданні припускають, що Україна також отримає дозвіл на використання американських ракет ATACMS більшої дальності та британських ракет Storm Shadow проти військових цілей у Росії.

“Навіть без них Київ використовує власні ракети та безпілотники в кампанії проти російських складів боєприпасів, яка вже дає результати”, - пише The Times.

Окрім того, з посиланням на першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Іван Гаврилюк, у виданні відзначили зменшення переваги росіян у вогневій потужності: на початку року росіяни могли випустити 8 артилерійських снарядів проти 1 українського, а на початку жовтня це співвідношення впало лише до 3 проти 1.

У The Times також відзначили збільшення західного виробництва боєприпасів та розвиток сектору оборонної промисловості.

“Навпаки, російські союзники, такі як Китай, Північна Корея та Іран, очікують, що їм оплатять будь-яку допомогу, яку вони надають, ще більше виснажуючи скарбницю Москви”, - наголосили у виданні.

Нагадаємо, раніше аналітики назвали головні помилки, що призвели до провалу контрнаступу Збройних сил України влітку минулого року.

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