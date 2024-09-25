Миру не буде: чому війна РФ проти України триватиме і протягом 2025-2026 років

Поки Україна готується представити Заходу свій "план перемоги", у Путіна стверджують, що воюватимуть до досягнення своїх цілей.

Попри заяви президента Володимира Зеленського про наближення завершення війни в Україні вже восени 2024 року, нинішня військово-політична ситуація має інший вигляд. Так, експерти, світові політики та ЗМІ прогнозують, що війна триватиме і 2025-2026 років. Зокрема, медіа пишуть про можливий український контрнаступ наступного року.

Скільки ще триватиме війна в Україні, що про це кажуть політики, експерти та ЗМІ, – читайте на ТСН.ua.

Зеленський сподівається, що війна завершиться вже невдовзі. Президент вважає, що "примусити Росію до миру" допоможе його "план перемоги" та результати майбутнього другого Саміту миру, що відбудеться в листопаді. На цю зустріч запрошена і Росія. Щоправда у Кремлі неодноразово заявляли, що не збираються брати участь у саміті, натомість планують вести війну до досягнення поставлених президентом РФ Володимиром Путіним цілей. Це підтверджує і ситуація на полі бою, де ворог продовжує просуватися, захоплюючи дедалі нові населені пункти на Донеччині.

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Скидається на те, що війна не завершиться так швидко, як би того хотілося. Зокрема, про це свідчить оцінки експертів, заяви світових політиків та західних ЗМІ. З їхніх заяв випливає, що війна триватиме і протягом 2025-2026 років.

Заяви Зеленського про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський на останньому засіданні "Рамштайну" наголосив, що слід робити все, щоб наблизити завершення війни, і це має статися вже восени.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", – закликав партнерів глава держави.

У середині вересня Зеленський заявив про завершення підготовки українського "плану перемоги", який планується представити президентові США Джо Байдену, кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Зеленський зазначав, що "план перемоги" тісно пов'язаний з "Формулою миру" та майбутнім другим Самітом миру. За його словами, план стане основою для майбутніх переговорів із Росією:

"Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їх реакція на конкретику, а не просто взагалі: "Ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну". Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть – просто продовжувати".

Як інформували в Офісі президента, план міститиме чотири пункти: дипломатичний і військовий примус Росії до миру, політичний та економічний складники.

За інформацією The Times, "план перемоги" складається із таких пунктів: запит України на гарантії безпеки від Заходу; продовження операції в Курській області для зміцнення позиції Києва на переговорах; постачання зброї; міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці. Як заявляв керівник ОП Андрій Єрмак, частиною плану також ж запрошення України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

У нещодавньому інтерв’ю телеканалу ABC News Зеленський заявив, що війна "ближча до завершення", ніж багато хто думає:

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"План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни".

А після зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США напередодні президент України заявив, що рішучі дії партнерів зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії наступного року. Глава держави наголосив, що "план перемоги" "допоможе на практиці примусити Росію до миру".

Що у світі кажуть про "план перемоги" Зеленського

Зеленський представить "план перемоги" Байдену на зустрічі в Білому домі 26 вересня. Окрім цього, лідери держав обговорять поточну ситуацію на фронті, подальшу готовність Вашингтона підтримувати Київ.

"Президент Байден також очікує почути від президента Зеленського стратегічне планування на найближчі місяці", – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Водночас видання Bloomberg із посиланням на двох анонімних західних чиновників повідомило, що вони не чекають нічого особливого від плану України щодо припинення війни. За словами посадовців, цей план навряд чи дозволить здійснити прорив у конфлікті з Росією. Джерела кажуть, що у "плані перемоги" немає жодних реальних сюрпризів і "він не зможе серйозно змінити правила гри". Одне з джерел назвало план "списком бажань" України.

"Похмура оцінка плану підкреслює почуття песимізму, що поглиблюється серед союзних країн, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому після виборів, які відбудуться вже через шість тижнів", – пише видання.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що вивчать "план перемоги" Зеленського лише після його публікації в офіційних джерелах, оскільки в Росії "з обережністю ставляться до змісту публікацій у ЗМІ".

"Поки ж дуже багато різної, зокрема суперечливої інформації, недостовірної. Ми до цього ставимося дуже стримано", – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Пізніше він також прокоментував слова Зеленського про терміни завершення війни:

"Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей".

Ознаки того, що війна триватиме протягом 2025-2026 років

На сьогодні російські війська продовжують просуватися на фронті: найактивніше – на Покровському напрямку, та близькі до того, аби взяти в оточення Вугледар. Зупинятися ворог не збирається. Його наступальні операції може сповільнити хіба що осіння негода, кажуть експерти.

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У Кремлі хотіли б завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 – початку 2026 року, заявив у середині вересня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов із посиланням на російські дані. З цього випливає, що 2024 рік та й наступні навряд чи стануть роками припинення війни.

Плани РФ Буданов пояснив тим, що влітку 2025 року там розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію. Також відчутним стане негативний вплив на економіку.

"Їм би хотілося завершити своєю перемогою. Нам це не підходить, зрозуміло. І що з цим робити – вони поки що до кінця не розуміють", – сказав начальник ГУР.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Офіс президента України

В українців не має бути жодних ілюзій, що війна завершиться до кінця 2024 року. Про це в коментарі для ТСН.ua сказав військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов:

"Ні. Я не вірю в "чорного лебедя" (непередбачувану подію з вагомими наслідками – ред.). Уявіть, яке розчарування ми відчуємо, коли настане новий рік і цього не станеться. Варто налаштовуватися на доволі довгу бойову роботу".

Експерт наголосив, що ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій – це наявність ресурсів.

"На превеликий жаль, самі ми поки що неспроможні повністю забезпечити поточні потреби українського війська, а отже, ресурси наших західних партнерів нам необхідні", – сказав Селезньов.

Своєю чергою військовий експерт Ігор Романенко сказав у коментарі ТСН.ua, що завершення цієї війни залежить від усебічного потенціалу, який матимуть обидві сторони.

"Як стверджують закордонні експерти, в такому темпі, як зараз, Росія може воювати ще щонайбільше два роки. Щодо України, то ми суттєво залежні від постачання озброєння, техніки та боєприпасів від західних партнерів – вітчизняний ВПК наразі задовольняє наші потреби лише на 15-20%", – пояснив експерт.

Військовий і політолог Кирило Сазонов припускає, що війна може закінчитися 2025 року, адже РФ до того часу може зіткнутися з критичними проблемами. Водночас не виключено, що війна затягнеться на роки, але буде меншої інтенсивності.

"Можливо, вже в 25-му році будуть перемовини, які чимось завершаться, а не в 26-му. Але прогнози – така невдячна річ. Можливо, ця війна затягнеться на роки. Буде якоюсь в’ялою, як 16-17-й рік: позиційні бої, завдавання ударів по тилу, літають дрони, ракети. Можливо, буде таке", – припустив Сазонов.

Схожу думку висловлював військовий експерт Роман Світан. Він вважає, що закінчення бойових дій можливе лише після розвалу Росії, а цей процес може тривати від 5 до 10 років. Аби пришвидшити події, повинен бути серйозний санкційний тиск на РФ.

Навіть найвідвертіші партнери України скептично ставляться до того, що їй вдасться військовим шляхом повернути всі окуповані території, повідомило видання The Times:

"Навіть визнаний яструб України з польського аналітичного центру зізнався мені: "Кордони України часто зміщувалися з плином часу; справжня боротьба зараз полягає в тому, щоб у майбутньому [кордони] України зміщувалися якомога менше".

Автор статті зазначив – неприємним наслідком цього є те, що якщо Україна надалі відмовлятиметься визнавати будь-які територіальні втрати, то конфлікт перетвориться на вічну війну:

"Після певного моменту настане виснаження, і військовий конфлікт коливатиметься між епізодами жорстоких боїв і тимчасовими перемир'ями, але вона не закінчиться".

Заяви світових політиків про тривалість війни

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна повинна погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії:

"З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 31 місяця конфлікту зростає повсюди, Україні потрібно буде бути реалісткою щодо своїх перспектив повернення території, окупованої Росією", – сказав Павел.

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"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією", – додав президент Чехіїї. Але ця "тимчасова річ", на його думку, може тривати роками.

За його словами, ані Україна, ані Росія не можуть досягти своїх максимальних цілей:

"Якщо говорити про повну поразку України або Росії, то цього просто не станеться. Кінець війни буде десь посередині".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що війна в Україні може завершитися тоді, коли Путін визнає, що не зможе досягти своїх цілей.

"Ця війна закінчиться лише коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. І він ще не на цьому етапі", – сказав міністр.

Водночас він зауважив, що економіка Путіна і "його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не безмежні". За словами Сікорського, якщо союзники не зупиняться на досягнутому, війну можна буде закінчити, відновивши міжнародне право та міжнародні кордони.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський / Фото: twitter.com

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що США та Європа мають підготуватися до підтримки України у війні, яка може тривати ще роками, а це означає необхідність послаблення обмежень на озброєння. Про це повідомляє The New York Times.

"Я не думаю, що Україна може перемогти з однією рукою на спині. Тож я вважаю, що нам потрібно завершити цю дискусію, дати те, що потрібно, і, навпаки, запитати Україну, що потрібно, щоб виграти цю війну. І тоді ми повинні гарантувати, що вони матимуть те, що їм потрібно", – висловилась Фредеріксен.

Україна піде в новий контрнаступ?

На тлі описаної вище військово-політичної ситуації видання The Telegraph заявило, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ 2025 року, незважаючи на те, що ворог залишається зосередженимм на своєму наступі на Донеччині.

У матеріалі вказано, що за умов досягнення Україною успіху під Курськом, росіянам може довестися вивести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить їхні оборонні позиції. Це може розширити дальність ударів українських дронів, ще більше послабивши здатність РФ атакувати на великій відстані.

Окрім того, українські бригади, які зараз навчаються, можуть бути розгорнуті для підсилення Курська або Донецька, залежно від того, де росіяни проявлять ознаки слабкості.

"Ця гнучкість могла б дозволити Києву здійснити контрнаступ 2025 року, а не просто ще один удар по окупованому Донбасу", – зазначається у статті The Telegraph.

Ба більше, автори припускають, що переміщення ворожих сил для зміцнення Донбасу та Курська може дозволити посилити таємні операції України в окупованому Криму.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут у статті для The Washington Post теж допустив можливість українського контрнаступу 2025 року. За його оцінками, це стане можливим, якщо Україна збільшить мобілізацію та розширить оборонну промисловість, а західні держави почнуть надавати більше озброєння.

Бут зазначив, що Україні доводиться боротися зі скороченням іноземної підтримки.

"Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України у квітні. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп", – йдеться у статті.

Автор додав, що президент США повинен дозволити Україні удари західною зброєю по російських військових цілях у глибині країни.

Контрнаступ ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Як заявив ще влітку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, "2025 рік може стати найбільш вигідним для початку наступальних дій. У 2025 році виснаження окупантів може досягти свого піку. Головне – вгадати з моментом, з часом та напрямком".

Він наголосив, що Україні потрібно багато техніки, щоб 2025 року розпочати контрнаступальні дії.

"Нам важливо, щоб новий президент США все це дуже добре розумів та адекватно відповідав на всі наші запити. Без броні неможливо здійснювати контрнаступальні дії. Поки що ми отримуємо переважно для оборони", – зауважив Коваленко.

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