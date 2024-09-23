У Путіна відреагували на "план перемоги України": яка їхня відповідь

Кремль вивчить "план перемоги України" президента України Володимира Зеленського лише після його публікації в офіційних джерелах, оскільки в Росії "з обережністю ставляться до змісту публікацій у ЗМІ".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Ми вважаємо, що неможливо займатися якимось аналізом, спираючись на повідомлення ЗМІ. Якщо колись за офіційними джерелами з'являтиметься якась інформація, ми, звісно ж, уважно вивчимо... Поки ж дуже багато різної, зокрема суперечливої, інформації, недостовірної. Ми до цього ставимося дуже стримано", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.

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