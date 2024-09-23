Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні - Зеленський

Наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку йому вручила Американська академія досягнень, повідомляє president.gov.ua.

"Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Ніхто з нас не хотів би – неважливо, чи ми в Америці, чи в Україні, чи в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, – ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Ці режими завжди побудовані на насильстві, завжди розв'язують війни та проливають кров, завжди крадуть майбутнє – вони руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти", - сказав президент.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та президент США Джо Байден матимуть особисту зустріч 26 вересня 2024 року. Головна тема розмови політиків стосуватиметься подальших планів України під час війни з РФ. Крім того, глава української держави поспілкується з кандидатами в президенти від Республіканської та Демократичної партій.

Головна тема розмови — план перемоги, який має призвести до закінчення війни.

Зеленський не повідомляв деталі плану перемоги, лише в цілому пояснював, про що у ньому йдеться. У ньому може йти мова про питання безпеки, графік вступу до НАТО, зростання постачань зброї та скасування обмежень на застосування західних далекобійних ракет.

Тим часом з'явилась заява Росії щодо можливої участі у другому мирному саміті. Речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що країна-агресор не планує брати у ньому участь.

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