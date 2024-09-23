Обстріли енергетичних об'єктів загрожують новим блекаутом: експерт

Атаки на підстанції можуть призвести до нового блекауту в Україні, як це було у 2022-2023 роках.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі шоу "Говорить Великий Львів".

Лакійчук нагадав, що загроза від російських атак залишається серйозною, зазначивши, що під час блекауту 2022-2023 років окупанти вперше випробували тактику ударів по розподільчих мережах та підстанціях, які оточують атомні електростанції. "Не потрібно бити по ядерних реакторах, адже, атакуючи підстанції, можна змусити атомні електростанції вимикатися через автоматичні системи захисту", — пояснив він.

Експерт також зазначив, що з весни цього року росіяни продовжують удари по балансуючій генерації, тепло- та гідроелектростанціях в Україні, що свідчить про підготовку до масового блекауту. "Ворог має для цього можливості, і наша енергетична система перебуває в дуже складній ситуації. Тому говорити про відсутність ризику нового блекауту — це занадто оптимістично", — додав він.

Попри складнощі, Лакійчук підкреслив, що система протиповітряної оборони України стала значно потужнішою в порівнянні з 2022 роком, що може знизити ризики для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, експерт з енергетики Сергій Дяченко повідомив, що у разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими, зокрема, електропостачання лише 4-5 годин на добу.

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