Обстрелы энергетических объектов угрожают новым блэкаутом: эксперт

Атаки на подстанции могут привести к новому блекауту в Украине, как это было в 2022-2023 годах.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире шоу "Говорит Великий Львов".

Лакийчук напомнил, что угроза от российских атак остается серьезной, отметив, что во время блекаута 2022-2023 годов оккупанты впервые опробовали тактику ударов по распределительным сетям и подстанциям, окружающим атомные электростанции. "Не нужно бить по ядерным реакторам, ведь, атакуя подстанции, можно заставить атомные электростанции выключаться через автоматические системы защиты", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что с весны этого года россияне продолжают удары по балансирующей генерации, тепло- и гидроэлектростанциям в Украине, что свидетельствует о подготовке к массовому блекауту. "Враг имеет для этого возможности, и наша энергетическая система находится в очень сложной ситуации. Поэтому говорить об отсутствии риска нового блекаута — это слишком оптимистично", — добавил он.

Несмотря на сложности, Лакийчук подчеркнул, что система противовоздушной обороны Украины стала значительно более мощной по сравнению с 2022 годом, что может снизить риски для энергетической инфраструктуры.

Напомним, эксперт по энергетике Сергей Дяченко сообщил, что в случае отключения АЭС от энергосистемы в Украине могут ввести аварийные режимы, в частности, электроснабжение всего 4-5 часов в сутки.

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