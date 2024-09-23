Из-за российских обстрелов зафиксированы обесточивания в шести областях

По состоянию на утро 23 сентября из-за российских обстрелов новые обесточивания в шести областях Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на подстанции, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Также из-за низового пожара произошло отключение воздушной линии, что вызвало снижение напряжения и нарушение движения поездов.

В Запорожской области обрыв проводов из-за обстрела привел к выключению воздушной линии. Министерство энергетики сообщило, что плановые отключения электроэнергии на 23 сентября не планируются.

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что значительные повреждения, причиненные массированными атаками России, затрудняют работу энергосистемы. Российские войска продолжают ежедневные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Начиная с октября 2022 года Россия нанесла более тысячи ударов, в результате которых потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей. Миссия ООН предупреждает, что эти удары могут привести к еще более серьезным последствиям по мере приближения зимы.

Напомним, эксперт по энергетике Сергей Дяченко сообщил, что в случае отключения АЭС от энергосистемы в Украине могут ввести аварийные режимы, в частности, электроснабжение всего 4-5 часов в сутки.

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