Россия атаковала Полтавскую область: поврежден энергообъект

В одном из районов Полтавской области нет света.

В ночь на 22 сентября Россия атаковала Полтавщину БпЛА. Есть повреждение энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

"Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения энергетической инфраструктуры в одном районе области. В результате чего без света осталось 56 бытовых и 30 юридических потребителей", — написал он.

Чиновник добавил, что профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос – на контроле.

Напомним, ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы. Впоследствии местные власти сообщили об атаке вражеских БПЛА. Есть повреждения в городе.

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