"Для России наступит критический период": боец-политолог назвал год окончания войны

Кирилл Сазонов считает, что 2025 год станет знаковым в войне.

Война в Украине может закончиться в 2025 году, ведь Россия может столкнуться с критическими проблемами. В то же время, не исключено, что война затянется на годы, но будет меньшей интенсивности.

Такое мнение военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов выразил в эфире "Новыны. Live".

Сазонов объяснил, почему допускает завершение войны в 2025 году.

"Считаю, что в 25-м война завершится, потому что для России в конце 25-го наступит критический период и по количеству снарядов, танков, всего БК на складах. Северная Корея – не бесконечна. И по личному составу уже у них проблемы с вопросом набора на контракты: уже не хватает. Они набирают 20 тысяч в месяц", – рассказал военный.

Он также прокомментировал тот факт, что президент России Владимир Путин отдал приказ увеличить численность армии на 180 тыс. бойцов.

"Да, Путин подписал, что увеличить количество военных на 180 тысяч, но мы больше тысячи в день "минусуем". Интересно, как им это удастся. Это очень непросто", – сказал Сазонов.

По его мнению, 2025 год станет знаковым.

"Возможно, уже в 25-м году будут переговоры, которые чем-то завершатся, а не в 26-м. Но прогнозы – такая неблагодарная вещь. Возможно, эта война затянется на годы. Будет какой-то вялой, как 16-17-й год: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, ракеты. Возможно, будет такое", – предположил политолог.

Кстати, недавно начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Кремле стремятся завершить войну своей победой до конца 2025 – начала 2026 года.

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