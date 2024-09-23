Из Украины в Румынию пытались вывезти две старинные книги

На украинской границе была зафиксирована попытка вывоза двух старинных книг, касающихся истории торговли современных Румынии и Молдовы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Дяковцы", когда украинка пыталась пересечь границу в Румынию. В ходе осмотра ее автомобиля пограничники совместно с представителями таможни обнаружили в багажном отделении две книги, датированные 1922 и 1935 годами.

Находки имеют вероятную историческую и культурную ценность и направлены на экспертизу. По этому факту был составлен соответствующий протокол таможенными органами.

Согласно открытым источникам, эти книги написаны на румынском языке и описывают аспекты торговли в Молдове и Румынии. Они содержат информацию о продуктах, почве, ярмарках и рынках, купцах, торговых договорах, законах и уставах, а также таможенных сборах. В книгах указаны цены на продукцию в то время, а также данные об импорте и экспорте товаров на территории современных Румынии и Молдовы.

Напомним, ранее мы писали о том, почему чтение полезно для здоровья.

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