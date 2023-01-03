Боец ВСУ читал в окопе книгу Снайдера и получил реакцию автора: история украинского защитника

Военный – родом с юга Украины. Он вынужден был покинуть Крым после оккупации, много учился, был волонтером на востоке и за несколько дней до полномасштабной войны подписал контракт на службу в ВСУ.

Американский историк Тимоти Снайдер опубликовал в Сети фото украинского военного, читавшего книгу его авторства, лежа в окопе. Это сообщение собрало более 2 млн просмотров.

Что известно о бойце ВСУ с книгой Тимоти Снайдера – читайте на ТСН.ua.

Тимоти Снайдер 2 января сделал твит на украинском языке с фото, на котором украинский защитник читает книгу историка The Road to Unfreedom.

"Высшая честь для автора – читатель", – говорилось в сообщении Снайдера.

самая высокая честь для автора – читатель pic.twitter.com/yWAzsASKEQ — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) January 2, 2023

Позже выяснилось, что на снимке зафиксирован боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Ширшин. Военный рассказал журналистам, что о сообщении американского историка узнал от друзей, пишет "Укринофрм".

"Начали приходить сообщения от друзей, начали поздравлять. Сначала не понял — с чем. Потом уже забросили мне скрин с Твиттера. Я не ожидал, что мое фото наберет столько лайков. Важно то, что фото подписано именно на украинском языке", — рассказал Ширшин.

Он также поделился, что соответствующее фото с книгой было сделано в районе Яцкивки Донецкой области. Тогда боец находился в составе 80-й бригады ДШВ ВСУ, а теперь переводится в другую бригаду.

Защитник отметил, что не считает историю со снимком популярностью.

"Я не считаю это популярностью. Для меня это какие-то такие привычные вещи. Я не вижу в этой фотографии ничего необычного. Это нормально – читать, как есть шанс: ты в окопе, или в блиндаже, или в палатке, или в дороге", – объяснил Ширшин.

Фото: УКУ

Кроме того, он рассказал, что читает научно-публицистическую литературу на трех языках – украинском, английском и польском. Сейчас – гораздо меньше, чем в довоенной жизни из-за нехватки времени.

Что известно о бойце с книгой

Ширшин родился в июне 1994 года в Николаеве. Со временем семья переехала в поселок Черноморское в Крыму. Парень досрочно окончил школу и поступил на военную кафедру в Севастопольский национальный университет ядерной энергетики и промышленности. Ширшин также готовился получить статус кандидата в мастера спорта по боксу.

Однако жизнь парня кардинально изменил 2014 год – когда Россия оккупировала Крым. Чтобы не приносить военную присягу России, Ширшин перевелся на учебу в Одессу и закончил военную кафедру там. Парень продолжил обучение в Харькове. Позже выиграл грант и перевелся на обучение в Bialystok University of Technology в Польше. В 2016 году Ширшин защитил в Польше диплом магистра. Проживая в соседней стране, молодой человек много помогал гражданским и военным украинцам.

Затем вернулся в Украину и стал волонтером в прифронтовом городе Светлодарск, объединив там вокруг себя местную молодежь. Ширшин вместе с другими волонтерами и общественными организациями отремонтировали старый спортзал в Новолуганске, а также учредили секцию бокса.

С 2017 по 2019 год учился в Украинском католическом университете. После получения диплома Ширшин с женой и двумя детьми переехал в Черновцы. Там работал руководителем программы "Общественное развитие" ячейки Украинской академии лидерства. Затем Ширшин стал менеджером в компании "Модуль ИТР".

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в 2022 году мужчина подписал контракт в резерв в 80-ой ОДШБ. Позже ему позвонили и отправили на передовую. В июле боец получил ранение и чудом выжил. За боевую победу Ширшин получил орден "За мужество" третьей степени. После лечения защитник снова вернулся на фронт.

Напомним, ранее мы писали историю о бойце ВСУ Максиме Степаненко, который воевал под Бахмутом и там давал отпор "вагнеровцам". Боец получил ранение, однако вернулся с фронта и сыграл свадьбу с невестой Анастасией.

История летней пары, выжившей после обстрела дома в Бахмутском районе – "Дневники войны"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.