Юг Африки завалило снегом: сугробы до 2 метров (фото)

Население не было готово к погодным качелям.

В Африку пришла настоящая зима, там зафиксирован сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что некоторым автомобилистам, оказавшимся в затруднительном положении на дорогах из-за сугробов, были доставлены одеяла и еда.

Фото: Associated Press

В некоторых районах выпало до двух метров снега. Снег шел более 10 часов подряд.

Ожидается, что снегопад может усилиться, сообщил AFP синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини.

"Это чрезвычайный случай", — сказал он.

Фото: Associated Press

Напомним, в Чили зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха зимой +37 °C.

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