Юг Африки завалило снегом: сугробы до 2 метров (фото)

Население не было готово к погодным качелям.
В Африку пришла настоящая зима, там зафиксирован сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что некоторым автомобилистам, оказавшимся в затруднительном положении на дорогах из-за сугробов, были доставлены одеяла и еда.
В некоторых районах выпало до двух метров снега. Снег шел более 10 часов подряд.
Ожидается, что снегопад может усилиться, сообщил AFP синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини.
"Это чрезвычайный случай", — сказал он.
Напомним, в Чили зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха зимой +37 °C.
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