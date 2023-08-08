В Чили зимой зафиксировали новый температурный рекорд

Температура в южно-американской стране достигла нового рекорда.
В Чили во вторник, 8 августа, зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха зимой + 37 °C.
Об этом пишет Euronews Green.
"Температура 37 °C посреди зимы (в южном полушарии зима с июня по август — ред.) это чрезвычайно. Это температурная аномалия, которая почти на 15 °C выше обычных значений", – сказал климатолог из университета Сантьяго Рауль Кордеро.
По словам климатолога, это не локальная, а глобальная проблема.
Так, во всем мире июль 2023 был самым жарким за всю историю наблюдений, и во многих местах эта экстремальная погода продолжается в августе.
Климатолог и профессор Чилийского университета Консепсьон Мартин Жак считает, что зимняя жара в стране "окно в будущее".
Согласно последним сообщениям метеорологической службы, высокие температуры на севере и в центре Чили продержатся всю неделю.
Напомним, в Киеве ночь на 6 августа оказалась самой жаркой и побила температурный рекорд 2010 года.
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