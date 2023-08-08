В Чили зимой зафиксировали новый температурный рекорд

В Чили во вторник, 8 августа, зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха зимой + 37 °C.

Об этом пишет Euronews Green.

"Температура 37 °C посреди зимы (в южном полушарии зима с июня по август — ред.) это чрезвычайно. Это температурная аномалия, которая почти на 15 °C выше обычных значений", – сказал климатолог из университета Сантьяго Рауль Кордеро.

По словам климатолога, это не локальная, а глобальная проблема.

Так, во всем мире июль 2023 был самым жарким за всю историю наблюдений, и во многих местах эта экстремальная погода продолжается в августе.

Климатолог и профессор Чилийского университета Консепсьон Мартин Жак считает, что зимняя жара в стране "окно в будущее".

Согласно последним сообщениям метеорологической службы, высокие температуры на севере и в центре Чили продержатся всю неделю.

Напомним, в Киеве ночь на 6 августа оказалась самой жаркой и побила температурный рекорд 2010 года.

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