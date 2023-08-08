У Чилі взимку зафіксували новий температурний рекорд

У Чилі у вівторок, 8 серпня, зафіксували рекордно високу температуру повітря взимку + 37 °C.

Про це пише Euronews Green.

"Температура 37 °C посеред зими (у південній півкулі зима від червня по серпень - ред.) це надзвичайно. Це температурна аномалія, яка майже на 15 °C вище звичайних значень", – сказав кліматолог з університету Сантьяго Рауль Кордеро.

За словами кліматолога, це не локальна, а глобальна проблема.

Так, у всьому світі липень 2023 року був найспекотнішим за всю історію спостережень, і в багатьох місцях ця екстремальна погода продовжується у серпні.

Кліматолог та професор Чилійського університету Консепсьйон Мартін Жак вважає, що зимова спека в країні є "вікном у майбутнє".

Згідно з останніми повідомленнями метеорологічних служби, високі температури на півночі та в центрі Чилі протримаються весь тиждень.

Нагадаємо, у Києві ніч проти 6 серпня виявилася наспекотнішою та побила температурний рекорд 2010 року.

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