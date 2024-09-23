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Південь Африки завалило снігом: кучугури до 2 метрів (фото)

Південь Африки завалило снігом: кучугури до 2 метрів (фото)

Південну Африку накрив сильний снігопад / Фото: Associated Press

Населення не було готове до погодних гойдалок.

До Африки прийшла справжня зима, там зафіксовано сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що деяким автомобілістам, які опинилися в скрутному становищі на дорогах через замети, було доправлено ковдри та їжу.

© Associated Press
Фото: Associated Press

У деяких районах випало до двох метрів снігу. Сніг йшов понад 10 годин поспіль.

Очікується, що снігопад може посилитися, повідомив AFP синоптик південноафриканської метеорологічної служби Лутандо Масіміні.

"Це надзвичайний випадок", — сказав він.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Чилі зафіксували рекордно високу температуру повітря взимку + 37 °C.

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