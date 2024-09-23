Візит Зеленського до США: що відомо про план перемоги та з ким зустрінеться президент України

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Які плани Зеленського у США

У неділю Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, який виробляє 155-міліметрові артилерійські снаряди. Вони постійно надходять в Україну у рамках військової допомоги. Зеленський подякуав співробітникам підприємства. Завод нарощуватиме виробництво - написав президент України у мережі Х за результатами.

Від сьогодні і до середи він буде в Нью-Йорку, де візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН високого рівня. А в четвер - перелетить до Вашингтона: там будуть зустрічі із чинним президентом Джо Байденом та обома конкурентами у поточній кампанії - Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, а також з обома партіями у Конгресі. Зеленський привіз їм свій план перемоги, який досі залишається утаємниченим.

Зеленський у США

Щор відомо про план перемоги Зеленського

Звернення до українців президент Зеленський записав на облавку літака по дорозі до Сполучених Штатів. Його план перемоги першими побачать саме тут.



"Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги, і першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як Президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги", - сказав президент.



Але досі про зміст плану перемоги Зеленського відомо лише у загальних рисах. В інтервʼю журналу New Yorker він розповів, що в плані ідеться про вступ до НАТО за пришвидшеним графіком, постачання зброї з меншими, аніж тепер, обмеженнями. Курська операція - також частина плану: вона дає перевагу у можливих переговорах і демонструє слабкість Росії. Ідеться також про довготривалу економічну підтримку. Рішучість партнерів, вважає Зеленський, має налякати Путіна.

Володимир Зеленський

Що відомо про позицію США

Чи сприймуть план Зеленського у США - стане зрозуміло наприкінці тижня. Особисті зустрічі у четвер заплановані із чинним президентом Джо Байденом, та обома його можливми його наступниками - Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Презентація буде і для обох партій в Конгресі.

Досі американці обережно ставилися до збільшення допомоги Києву. Навіть далекобійні удари по території Росії досі залишаються під забороною. Неконтрольована ескалація напередодні виборів не вигідна чинній адміністрації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 23 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: