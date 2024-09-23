Стало відомо, чому Україна відмовилася від шведських літаків Gripen

Обмежені можливості його постачання змусили Україну зосередитися на F-16
Україна відмовилася від закупівлі шведських літаків Gripen, оскільки з початком повномасштабної війни пріоритети в модернізації Повітряних сил змінилися.
Про це розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський у програмі "Radio NV".
За його словами, раніше Gripen вважався перспективним варіантом через свою дешевизну, сучасність та здатність злітати з коротких дистанцій — важлива характеристика під час бойових дій.
Храпчинський розповів, що у 2020 році була представлена візія, згідно з якою планувалося закуповувати від 10 до 18 літаків на рік, починаючи з 2026 року. Однак війна внесла корективи. Шведська сторона могла надати Україні лише одну ескадрилью Gripen, що, за словами Храпчинського, було абсолютно недостатньо для задоволення оперативних потреб.
Експерт підкреслив, що в умовах війни Україні потрібні літаки, які можна швидко отримати та інтегрувати в існуючу систему. У цьому контексті літаки F-16 стали оптимальним вибором, оскільки їх велика кількість на ринку робить їх доступними. "F-16 є найбільш розповсюдженим літаком, що дозволяє швидко перенавчити пілотів і підготувати інженерний склад", — зазначив він.
Таким чином, хоча Gripen мав певні переваги, такі як низька вартість і можливість короткого злету, обмежені можливості його постачання змусили Україну зосередитися на F-16, які легше інтегруються і можуть швидше задовольнити потреби українських Повітряних сил.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Україна активно веде переговори з партнерами про постачання сучасних винищувачів, окрім F-16. Серед можливих варіантів він назвав шведський Gripen та Eurofighter.
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