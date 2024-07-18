Передавання Gripen: коли в Україні можуть з'явитися винищувачі

Україна могла б отримати перші винищувачі Saab JAS-39 Gripen вже до кінця цього року. Втім, умовою для цього є успішні домовленості зі Швецією.

Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю "УНІАН".

"Літаки можуть бути швидко, протягом місяця їх передадуть. Питання - у підготовці пілотів. Для того щоб підготувати пілотів, потрібно три-чотири місяці. Точніше, перепідготувати. А техсклад - до півроку", - наголосив він.

За словами Світана, торік льотчики проводили ознайомчі польоти на Gripen. Втім, "потім вирішили питання щодо F-16, і цю тему поховали", наголосив експерт.

Світан переконаний: якщо навчання пілотів запуститься дуже швидко, то в кінці 2024-го на початку 2025-го Gripen могли б з'явитися в Україні.

"Якщо хоча б кілька людей з льотного складу вже навчалися на Gripen, то вони можуть і разом з F-16 зайти. Тому, тут питання в готовності. Якщо буде підписано угоду про передачу, то ми можемо перші ескадрильї отримати до кінця цього року або на початку наступного", - підсумував Світан.

Нагадаємо, раніше у Швеції пояснили передавання винищувачів Gripen. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом повідомив, що його країна не постачала літаки, оскільки Україна дійшла висновку, що впроваджувати одночасно дві системи винищувачів — F-16 і Gripen — було б занадто складно.

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