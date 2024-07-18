День ангела 18 липня: кого та як вітати з іменинами

18 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 липня

18 липня 2024 року привітайте з іменинами Афанасія, Омеляна, Івана, Степана.

Афанасій — давньогрецьке коріння, означає "безсмертний". В дитинстві сильний та спокійний. В дорослому віці стає добрим і м'яким, часто має проблеми з впевненістю.

Омелян — римське походження, перекладається як "пристрасний". В дитинстві незворушливий та добре вчиться. В дорослому віці стає товариським, надійним і чесним.

Іван — давньоіудейське ім'я, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добрий, підпадає під вплив матері. В дорослому віці стає доброзичливим, дружнім.

Степан — давньогрецьке походження, означає "вінець". В дитинстві має легкий характер, спокійний. В дорослому віці стає дбайливим і уважним, інколи сором'язливим.

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений радості, гармонії та світла. Бажаю тобі невичерпної енергії, сил і благополуччя у всіх сферах життя.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, направляючи тебе на правильний шлях і допомагаючи долати всі труднощі. Бажаю тобі миру, любові і щастя.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості, тепла і позитивних емоцій. Бажаю тобі гармонії у душі, здоров'я і великого щастя.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, дарує силу і мудрість. Бажаю тобі любові, щастя і успіхів у всіх починаннях.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів, а ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом. Бажаю тобі радості, миру і благополуччя.

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