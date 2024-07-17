Наступ РФ з півночі: в ГУР пояснили заяву Буданова

На північних кордонах України інформація та обстановка активно змінюються. Саме це вимагає постійних коректив у формах подавання інформації.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи заяву Кирила Буданова про наступ з півночі.

"Інформація і ситуація активно змінюється. Коли ми говоримо про форму подавання інформації, інтерв'ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів і пізніше після факту проведення інтерв'ю, то звичайно треба робити певні поправки і корективи", - пояснює Юсов.

За його словами, інтерв'ю в Буданова брали тоді, коли на Харківському напрямку були активні дії і армія РФ продовжувала свою наступальну операцію.

Натомість ЗСУ зламали плани росіян не лише в Харківській області, а й по іншому північному напрямку. Втім, наголошує Юсов, загроза там залишається.

"Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, про північний напрямок", - наголосив представник розвідки.

На окремих ділянках північного кордону ГУР бачить спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, днями Кирило Буданов в одному з інтерв'ю заявив, що наступ окупантів з півночі вже триває. За його словами, загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну на цій ділянці фронту абсолютно реальна.

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