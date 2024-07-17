Російські "Шахеди" залітають до Білорусі: що може критися під "блуканнями" дронів

Під час російських атак безпілотниками по Україні російські "Шахеди" кілька разів залітали до сусідньої Білорусі. Відомо про щонайменше чотири випадки. Існує кілька сценаріїв,чому так стається.

Про це в РБК.Україна повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

З його слів, версії щодо можливих причин на межі "теорії змови". Втім, є кілька ймовірних сценаріїв.

"Перше - це може бути збір якихось даних. Адже в принципі "Шахед" доволі великий і може нести велике навантаження на собі - до 50 кг. Це може бути радар. Тобто дрон може зібрати якісь дані, прилетіти до Білорусі, де з нього знімають дані тощо", - припускає Нарожний.

Другий можливий варіант - це пошук, провокація роботи української ППО - збиття БпЛА.

"Вони, наприклад, можуть споглядати, чи спрацює наш радар і по цьому радару можуть завдати удару. Бо у росіян є протирадіолокаційна ракета Х-31П", - каже експерт.

Третій варіант - робота українського РЕБ, який або просто глушить БпЛА сигнал GPS, або передає якісь фейкові сигнали. Саме тому він і летить незрозумілим напрямком, пояснює Нарожний.

Четвертий варіант, на його думку, може бути намагання РФ спровокувати Білорусь.

"Уявімо, що "Шахед" прилітає по Мозирському НПЗ чи приземляється на його території й там трапляється пожежа. Після цього Росія або Білорусь звинувачують нас, кажучи що це нібито був "удар українського безпілотника". І для Білорусі це такий собі casus belli (привід для війни)", - зауважує експерт.

Нарожний наголошує, що наразі жодній з вищевказаних версій немає підтверджень, які б з'явилися в публічному полі. Наразі можна лише припускати, чому так стається.

Нагадаємо, вночі проти 16 липня два російські БпЛА залетіли до Білорусі. Shahed було локаційно втрачено у повітряному просторі країни.

Чотири "Шахеди" збили, а один - полетів до Білорусі

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