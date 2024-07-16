Атака "Шахедів" на Україну: у ЗСУ повідомили про збиті дрони і БпЛА в Білорусі

Від вечора 15 липня та вночі проти 16 липня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО "приземлили" два Shahed.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, два російських Shahed було локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі.

Також на південному та східному напрямках ППО збила вісім розвідувальних БпЛА: чотири – "Орлан-10", два – "ZALA", 1 – "Supercam" та один – невстановленого типу.

Як повідомлялося, вночі 16 липня безпілотники атакували Київську область. У двох районах регіону зафіксували падіння уламків дроні. Минулося без потерпілих.

Мобілізація, F-16, ППО: відповіді від Зеленського, на які всі чекають!

Читайте також: