Трамп з перев'язаним вухом з'явився на публіці вперше після замаху: відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп з’явився у публічному просторі після замаху на себе. Політик відвідав національний з’їзд Республіканської партії.

Про це повідомляють американські медіа.

На з'їзд республіканців Трамп приїхав із перев'язаним вухом. Втім, він був у досить гарному настрої: щось викрикував до натовпу та дякував їм.

Своєю чергою, прихильники політика зустріли його оплесками. Присутні скандували "We love Trump", а таткож "Fight! Fight! Fight!", що означає - "Боріться! Боріться! Боріться". Це стало основним гаслом Трампа після замаху.

Трамп вперше після замаху з'явився на людях

Нагадаємо, під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала стрілянина. Тоді стався замах на експрезидента США. Трамп зазнав легкого поранення вуха.

Згодом Дональд Трамп розповів про пережитий замах. Він поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху. Зокрема, він висловив думку про те, що мав би бути мертвим.

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