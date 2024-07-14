Замах на Трампа: що відомо станом на зараз

Трамп отримав незначні поранення під час замаху на себе.
У ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина.
Зібрали для вас інформацію про те, що відомо про інцидент станом на 6:30 за Києвом.
- Кандидат у президенти США після стрілянини різко пригнувся і отримав лише незначне поранення вуха.
- Трампа екстрено евакуювали після стрілянини у Пенсильванії.
- Поліція почала звільняти ярмаркову площу незабаром після того, як Трамп залишив сцену.
- Спочатку ЗМІ інформували про те, що унаслідок стрілянини загинула одна людина.
- Пізніше стало відомо про двох загиблих, у тому числі - й про ліквідацію стрільця. Про його особу наразі не повідомляється.
- Також Трамп вперше прокоментував замах на себе, де подякував Секретній службі за роботу та прокоментував свій стан.
- Американський президент Джо Байден заявив, що в Америці не місце такому насильству. Саме так він прокоментував замах на свого опонента.
- До того ЗМІ заявили з посиланням на джерела у правоохоронних органах про те, що стрілець перебував на будівлі за межами проведення мітингу Трампа. Зокрема, за кількасот метрів від колишнього президента.
Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.
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