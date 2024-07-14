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Замах на Трампа: що відомо станом на зараз

Замах на Трампа: що відомо станом на зараз

Дональд Трамп залишився фактично неушкодженим після замаху / Фото: Associated Press

Трамп отримав незначні поранення під час замаху на себе.

У ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина

Зібрали для вас інформацію про те, що відомо про інцидент станом на 6:30 за Києвом. 

Дональд Трамп на мітингу після того, як у нього стріляли / © Associated Press
Дональд Трамп на мітингу після того, як у нього стріляли / Фото: Associated Press

Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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