Замах на Трампа: що відомо станом на зараз

Трамп отримав незначні поранення під час замаху на себе.

У ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина.

Зібрали для вас інформацію про те, що відомо про інцидент станом на 6:30 за Києвом.

Кандидат у президенти США після стрілянини різко пригнувся і отримав лише незначне поранення вуха.

Трампа екстрено евакуювали після стрілянини у Пенсильванії .

. Поліція почала звільняти ярмаркову площу незабаром після того, як Трамп залишив сцену.

Дональд Трамп на мітингу після того, як у нього стріляли / Фото: Associated Press

Спочатку ЗМІ інформували про те, що унаслідок стрілянини загинула одна людина .

. Пізніше стало відомо про двох загиблих, у тому числі - й про ліквідацію стрільця. Про його особу наразі не повідомляється.

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Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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