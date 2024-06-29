Коли Росія не буде ворогом: амбітна заява Трампа

Кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

Про це експрезитдент сказав під час передвиборчого мітингу у Вірджинії, повідомляє "Європейська правда".

Трамп висловився, мовляв, саме ці країни "не поважають" нинішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

"У нас є зовнішні вороги - це Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", - наголосив Трамп.

Не зміг політик не прокоментувати і війну в Україні. Він вкотре заявив, що зможе врегулювати її після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до того, як зайде до Білого дому. Втім, Трамп не пояснив, що саме буде робити.

Нагадаємо, що Дональд Трамп позловтішався над провальними дебатами Джо Байдена. Зокрема, він назвав 81-річного чинного американського президента "корумпованим" і некомпетентним.

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