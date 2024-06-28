Дебати Трампа і Байдена: у Путіна прокоментували

У Москві кажуть, мовляв, у вибори в Штатах ніколи не втручалися.

У Кремлі заявили, нібито передвиборчі дебати у Сполучених Штатах між кандидатами у президенти Джо Байденом і Дональдом Трампом не мають відношення до російського порядку денного.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Не думаю, що ви очікуєте, що президент міг би поставити будильник, прокинутися під ранок і дивитися дебати в США", - висловився прессекретар господаря Кремля.

З його слів, Кремль ознайомиться із заявами кандидатів. Втім, "загалом це внутрішня справа США". Окрім того, Пєсков заявив, мовляв, "РФ не втручалася у виборчі процеси США, не збирається робити цього і зараз".

Нагадаємо, у США відбулись дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Зокрема, експрезидент Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну. Мовляв, тому, що в країні закінчуються солдати.

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

Читайте також: