Зеленський зробив нову заяву про переговори з Кремлем

Саме Україна вирішуватиме, коли розпочнуться переговори з країною-агрескою Російською Федерацією. Адже Київ обрав дипломатичний шлях, бо став жертвою у війні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, повідомляє УНІАН.

"Авжеж, Україна буде вирішувати. Але, якщо б усе залежало тільки від України, ніякої війни не було би. На жаль, окупант - Росія, і Путін захотів війни. І поки що, він не хоче її закінчувати", - наголосив український лідер.

Зеленський згадав Саміт миру і наголосив, що Київ з партнерами працює над трьома детальними планами: енергетика, продовольча безпека і обміни полонених та повернення дітей.

"Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пунти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про те, коли закінчиться війна в Україні. З його слів, Київ не хоче затягувати війну, тому "потрібно покласти план врегулювання на стіл".

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