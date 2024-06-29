Трамп позловтішався над провальними дебатами Байдена

Кандидат у президент США Дональд Трамп позловтішався з участі на дебатах свого конкурента - чинного очільника Білого дому Джо Байдена.

На передвиборчому мітингу у Вірджинії політик прокоментував виступ байдена, повідомляє CBS News.

Зокрема, перед багатотисячним натовпом своїх прихильників Трамп назвав 81-річного Байдена "корумпованим" і некомпетентним. Мовляв, справа далеко не у його віці.

"Хто-небудь вчора ввечері дивився щось, що називається дебатами?. Ми здобули велику перемогу над людиною, яка дійсно прагне знищити нашу країну", - висловився Трамп.

Політик також висловився про те, що, мовляв, Байден провів тиждень, "відпочиваючи, працюючи і навчаючись" у Кемп-Девіді. до слова, ЗМІ писали, що чинний президент провів чимало часу, готуючись до дебатів із Трампом.

"Він отримав правила дебатів, які хотів. Він отримав дату, яку хотів. Він отримав мережу, яку хотів (CNN - Ред.). Жоден відпочинок або підтасовки не допомогли йому захистити свій жахливий послужний список", - наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, у США відбулись дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Саме експрезидента назвали переможцем дебатів 67% глядачів, а чинного главу держави - 33%. Втім, Байден "не виходить" із боротьби за посаду президента США на виборах 2024 року, заявив представник передвиборчого штабу демократів після провальних дебатів з Трампом.

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