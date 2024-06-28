На Україну насувається сильна спека: синоптикиня назвала дати

В Україні суттєво підвищиться температура повітря протягом наступних кількох днів. Хоч вже зараз у багатьох регіонах позначки термометрів досягають 30° і навіть вище.

Про це повідомила під час телемарафону синоптикиня Наталія Діденко.

"Спека - це абсолютно нормально для цього періоду. Особливо спекотно буде найближчими днями: у вихідні (29-30 червня) і в понеділок(1 липня) буде 29-33°. У південній частині України місцями до +35°", - каже синоптикиня.

Втім, за її словами, спека справді насувається з невеликими коливаннями. Наприклад, у вівторок (2 липня) у західній і північній частині буде невелике зниження температури повітря. Натомість на решті території України триматиметься спека.

"Я хочу особливо закликати усіх власників скляних термометрів за вікном: якщо ви на них бачите 45-47°, не лякайтеся. Це сонце нагріло скло вашого термометра. Треба орієнтуватися лише за офіційними вимірюваннями", - наголосила Діденко.

Нагадаємо, "Укргідрометцентр" спрогнозував, яка погода буде в липні. Так, другий місяць літа стане найтеплішим 2024 року. Матимуть місце періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами.

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