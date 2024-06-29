Серед окупантів на фронті шириться тиф та холера – BILD

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке із посиланням на повідомлення з лінії фронту пише, що серед окупаційних військ РФ в Україні лютує тиф та холера.

Про це пише BILD.

Так, Telegram-канал "Два майори" пише, що в Херсонській області "від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає".

"Кожному солдату-окупанту видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Від командирів вимагають видавати їм щонайменше 1,5 літрів на добу, але тоді вода скінчиться за чотири дні. Через спрагу солдати п'ють брудну воду з річок та колодязів, примітивно фільтруючи її тканиною. Це призводить до тифу та холери", - йдеться у повідомленні.

Інший російський воєнкор повідомляв про "збільшення випадків захворювання на черевний тиф і холеру від 15 червня".

Минулого четверга російський солдат розповів на відео, що його товариші здаються в полон через спрагу. "Три дні не було ні їжі, ні води", - заявив він.

У відповідь російська пропаганда розповсюджує фейки про холеру на підконтрольній Україні частині Херсонської області. Головний лікар місцевої інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала ці дані, заявивши, що холери там немає вже 20 років, як і передумов для спалаху інфекції.

Нагадаємо, полонений окупант розповів про реальні втрати РФ: "Лежать і гниють!".

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