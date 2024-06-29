Моравецький оцінив можливість нападу Путіна на Польщу

У Польщі переконані, що від РФ можна очікувати всього.
У Польщі зосереджуються на посиленні армії, оскільки не виключають напад Росії на країну.
Про це заявив експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі телемарафону.
"Ми боїмося нападу Росії на іншу країну за допомогою гібридних засобів, як це роблять сьогодні через нелегальних мігрантів, яких інструменталізують Путін і Лукашенко, або за допомогою будь-яких інших інструментів. Від Кремля і президента Путіна можна очікувати всього", - сказав він.
Моравецький нагадав, що Польща була першою країною, яка передала Україні багато важкої артилерії та зброї.
"У перші місяці війни, коли ніхто не хотів відправляти танки в Україну, мій уряд ухвалив рішення відправити їх, також гаубиці та іншу важку артилерію й боєприпаси. І ось чому ми зараз зосереджуємося на посиленні польської армії", - додав він.
Раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оцінив можливість нападу Росії на Польщу.
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