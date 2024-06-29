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Моравецький оцінив можливість нападу Путіна на Польщу

Моравецький оцінив можливість нападу Путіна на Польщу

Мораіецький спрогнозував, чи може Путін напасти на Польщу / Фото: Associated Press

У Польщі переконані, що від РФ можна очікувати всього.

У Польщі зосереджуються на посиленні армії, оскільки не виключають напад Росії на країну.

Про це заявив експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі телемарафону.

"Ми боїмося нападу Росії на іншу країну за допомогою гібридних засобів, як це роблять сьогодні через нелегальних мігрантів, яких інструменталізують Путін і Лукашенко, або за допомогою будь-яких інших інструментів. Від Кремля і президента Путіна можна очікувати всього", - сказав він.

Моравецький нагадав, що Польща була першою країною, яка передала Україні багато важкої артилерії та зброї.

"У перші місяці війни, коли ніхто не хотів відправляти танки в Україну, мій уряд ухвалив рішення відправити їх, також гаубиці та іншу важку артилерію й боєприпаси. І ось чому ми зараз зосереджуємося на посиленні польської армії", - додав він.

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