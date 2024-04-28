Сікорський оцінив можливість нападу Путіна на Польщу

У Польщі "анітрохи не здивуються," якщо РФ наважиться напасти на країну.

Таку думку висловив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю BILD.

"Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці", - сказав він.

Водночас, за його словами, німецьких політиків схоже, влаштовує, що Росія буде готова до нападу лише через чотири-п'ять років, а на той час буде готова й Німеччина.

"Путін реагує тільки на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили", - додав очільник МЗС Польщі в інтерв'ю BILD.

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Він заявив, що війни ніколи не йдуть в одному напрямку, їхній приплив і відплив час від часу змінюються.

"У нас є вибір: або ми маємо перемо жену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін вчинить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси", - вказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Польща розуміє всі загрози зі сторони Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

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