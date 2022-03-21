Польща почала готуватися до ймовірного нападу Росії - експосол України

Поляки неабияк допомагають Україні й українцям, які змушені були виїхати через напад РФ.

Польща розуміє всі загрози зі сторони Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

Про це сказав колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу.

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"Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", - сказав Дещиця.

За його словами, Варшава розуміє, що "краще допомогти Україні та не допустити наближення російських військ до кордонів із Польщею". Дипломат не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

Він також спростував фейк РФ, що Польща нібито хоче забрати Західну Україну. За його словами, це нічого не має спільного з реальністю.

"Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув у Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", – додав Дещиця.

Нагадаємо, у Польщі створили україномовне радіо, де повідомлятиметься оперативна інформація.

Як повідомлялося, українець на кордоні з Польщею порізав російським фурам колеса.

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