Нацбанк збільшив ліміт на зняття готівки з валютних рахунків

Національний банк послабив та уточнив низку обмежень.

Національний банк збільшив ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті та уточнив низку обмежень на транскордонні операції.

Про це йдеться на сайті регулятора у понеділок, 21 березня.

Так, збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті).

Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках. Крім того, встановлено ліміт на зняття валюти з гривневих рахунків обсягом до 100 тис. грн на місяць. Ці уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон.

Також додано можливість без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном. Ця опція увійшла до переліку виключень з заборони на транскордонні операції, до якої також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.

Крім того, загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць обмежено такі операції:

переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (тобто P2P-перекази);

здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Раніше Національний банк України попередив українських громадян про нові види шахрайства у воєнний час. Зловмисники адаптуються до нових обставин та обманним шляхом привласнюють чужі кошти. Зловмисники підробляють сайти благодійних фондів.

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