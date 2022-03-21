Звідки російські літаки атакують Україну: список і карта аеродромів

Окупанти використовують близько 40 аеродромів, розташованих у Росії, Білорусі та окупованому Криму.

Для здійснення авіанальотів на Україну російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму. Звідти авіація РФ бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери.

Загалом окупанти використовують близько 40 аеродромів, розташованих у Росії, Білорусі та окупованому Криму. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на коментарі низки військових експертів.

Аеродроми окупованого Криму

Окупований Крим став для Росії не тільки плацдармом для наступу з півдня сухопутними військами, а й зручною базою для повітряних нальотів, кажуть експерти. Саме тут розташовані щонайменше два великі військові аеродроми, які РФ активно використовує у війні проти України.

"З Криму дуже багато авіації злітає, і вони відпрацьовують по різних напрямках. Не виключено, що по Маріуполю також. З Криму є інформація і про стратегічну авіацію, таку, як літаки "Ту", які запускають ракети типу "Х", - розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Саме такі ракети класу "Х" застосовувались, наприклад, для ударів по Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. За словами експертів, у більшості випадків атак на ці області РФ використовує такі ракети, як "Х-101". Також є ризики, що вони можуть використати іншу модифікацію - "Х-102" із термоядерною боєголовкою.

Один із ключових для авіації РФ аеродромів в окупованому Криму розташований поблизу міста Саки. Він і до початку повномасштабного наступу був готовий до негайних бойових дій. Раніше тут була база ВМС України, але нині базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

"Військовий аеродром Саки" / Фото Google Maps

Саки - не єдина авіабаза росіян в окупованому Криму. На півострові є інший великий військовий аеродром - Бельбек. Він розташований на північ від Сімферополя. На ньому, судячи зі супутникових знімків як мінімум від 2005 року, також розташована велика кількість військових літаків.

Зараз, за інформацією Повітряних сил України, тут базуються Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М. Після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати і стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС, з яких, за даними ЗСУ, з території Чорного моря ракети вже випускають, зокрема, по Львівській області.

За словами експертів, такі літаки мають на озброєнні крилаті ракети, що здатні долати відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

"Аеродром Бельбек" / Фото "Радіо Свобода"

Військовий аеродром "Морозовськ" (Росія)

У Ростовській області дислокується оперативне об’єднання Росії - 4-а Червонопрапорна армія Військово-повітряних сил, націлена на атаку за напрямом південного сходу України.

Вона включає в себе винищувачі, гелікоптери, сили протиповітряної оборони, а також понад 40 бомбардувальників, більшість з яких стоїть на аеродромі "Морозовськ". Це пов’язано з тим, що саме тут базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк.

"Військовий аеродром Морозовськ" / Фото "Радіо Свобода"

Аеродроми Краснодарського краю

Найближчими авіабазами до Маріуполя також є російські військові аеродроми Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

Від Приморсько-Ахтарська до блокадного Маріуполя приблизно 125-130 км. Зазвичай тут базуються лише винищувачі Су-25, а бомбардувальників немає. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії винищувачі можна було роздивитися з супутника. Та вже у березні тут було також помічено "блакитні" бомбардувальники Су-34.

"Військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ" / Фото "Радіо Свобода"

Другий російський аеродром у Краснодарському краї розташований в Єйську, "через затоку" від Маріуполя. Відстань від нього до українського міста складає всього близько 60 км. Тут, за даними порталу Military Aviation, базується понад 20 літаків МіГ-29К, але на знімках із супутника такої кількості російських винищувачів не видно. Переважно тут стоять протичовнові літаки Ту-142 та близько 5 винищувачів, серед яких є Су-33.

Військовий аеродром Ліда (Білорусь)

Зазвичай на цьому аеродромі стоять сили 116-ї гвардійської штурмової бази ВПС Білорусі. Приблизно таку ситуацію видно на знімку за вересень 2020 року від Maxar для GoogleMaps: понад 20 військових літаків, частина з яких може бути схована у спеціальних підземних ангарах.

Зазвичай тут стоять переважно літаки Су-25 та МіГ-29, а також Як-130.

На останньому детальному знімку супутникової системи Planet за 14 лютого 2022 року також не видно серйозних змін у кількості літаків, але поряд зі злітною смугою вже можна побачити понад 20 гелікоптерів, яких там раніше не було. Це може свідчити про початок активного перекидання військових РФ ще під час так званих "навчань".

На останніх знімках за 17 березня зміни вже відчутніші. Кількість літаків на злітній смузі збільшилася майже вдвічі. Серед них бачимо літаки, які через яскравий блакитний колір досить легко розпізнати навіть на знімках невисокої якості. Це російські бомбардувальники Су-34.

Тільки 17 березня з аеродрому Ліди у напрямку України щонайменше дев’ять разів злітали Су-34 та ще двічі – Су-25, це підтвердили у Збройних силах України.

"Військовий аеродром Ліда" / Фото "Радіо Свобода"

Військовий аеродром Барановичі (Білорусь)

До повномасштабного вторгнення на аеродромі Барановичі налічували близько 50 військових літаків ВПС Білорусі. Це пов’язано з тим, що саме там базується 61-а винищувальна авіабаза, до складу якої входять переважно літаки типів Су-30СМ, Су-27 та МіГ-29.

Але від вересня 2021 року туди почали прибувати й російські літаки Су-30СМ та Су-34. Тоді це пояснювали навчаннями "Захід-2021", які військові Білорусі та РФ здійснювали кожні 4 роки. Пізніше цей же аеродром стали використовувати для нападів і бомбардувань території України.

"Військовий аеродром Барановичі" / Фото Google Maps

Аеродром Лунинець (Білорусь) і військово-транспортний аеродром Сєща (Росія)

Аеродром Лунинець був порожній до 2022 року, адже має статус запасного. Але тепер там розташовується щонайменше 20 літаків Су-25СМ. Також є як мінімум один бомбардувальник Су-34.

До війни військово-транспортний аеродром Сєща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків. Приблизно за місяць до початку вторгнення Росії до України на ньому почали з'являтися бомбардувальники та винищувачі. Згідно з останніми супутниковими знімками Planet, станом на 17 березня на аеродромі Сєщі стоять бомбардувальники Су-34.

"Військово-транспортний аеродром Сеща" / Фото "Радіо Свобода"

Загалом журналісти "Схем" нарахували близько 40 аеродромів на території Росії, Білорусі та окупованого Криму, які російські військові використовують для своїх цілей.

Аеродроми, які російські військові використовують для своїх цілей / Фото "Радіо Свобода"

У Росії це аеродроми поряд з населеними пунктами Кримськ, Краснодар, Коренівськ, Мінеральні води, Кущевська, Ростов-на-Дону, Міллерово, Маринівка, Волгоград, Саратов, Бутирлинівка, Старий Оскол, Бєлгород, Липецьк, Шаталово та Калуга.

В тимчасово окупованому Криму, крім згаданих вище Сак і Бельбека, це аеродроми поблизу населених пунктів Кача, Гвардійське і Джанкой.



У Білорусі такі аеродроми розташовані біля міст Мінськ, Мозир, Гомель, Брест, Вітебськ та Бобруйськ.

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