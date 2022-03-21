"Сказати і дати відповідь повинен буде народ": Зеленський про можливі компроміси на переговорах з РФ

"Сказати і дати відповідь повинен буде народ": Зеленський про можливі компроміси на переговорах з РФ

Йдеться про питання гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Суспільному.

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"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю що це - нормальний компроміс", - зазначив Зеленський.

За словами президента, у питаннях щодо гарантій безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

"Я пояснював усім переговорним групам, коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть - це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і РФ. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Це, зокрема, стосується територіальної цілісності України. Він підкреслив, що Росія "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".

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