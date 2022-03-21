Через війну в Україні ростуть світові ціни на молоко

Через війну в Україні ростуть світові ціни на молоко

Вартість молочних продуктів зростатиме.

Війна в Україні обвалила постачання кормів і добрив для корів, тому ціни на молоко стрімко ростуть.

Про це пише Financial Times.

Вторгнення Росії до України збільшить витрати на виробництво молока, оскільки обидві країни є провідними експортерами азотних добрив і пшениці, важливого корму для великої рогатої худоби нарівні з кукурудзою та соєю.

Наголошується, що зростання вартості кормів є великою проблемою для молочних фермерів, оскільки воно становить 70-80% витрат. У поєднанні з іншими негативними факторам це вже призвело до проблем у п’яти найбільших експортерів молока у світі.

Аналітик нідерландського агропромислового банку Rabobank Майкл Харві заявив, що переробники і харчові компанії вже підняли ціни на молоко, проте споживачі будуть змушені ще раз зіткнутися з підвищенням цін.

Раніше стало відомо, що війна Росії проти України може спричинити продовольчі проблеми. Війна безпосередньо впливає на ціни на зерно, добрива та корми. Зазначається, що продовольча криза вже призвела до зростання цін і посилення інфляції в ряді африканських країн, регіонів, які залежали від імпорту зерна з Росії та України.